Силы ПВО отразили атаку ещё трёх БПЛА, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке БПЛА

Сегодня утром Собянин сообщил об уничтожении сначала двух, а затем еще трех БПЛА, летевших в сторону столицы.

Ранее стало известно, что сегодня были задержаны более 160 рейсов в трёх аэропортах Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:БеспилотникиСобянин

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