Силы ПВО отразили атаку ещё трёх БПЛА, летевших на Москву

Сегодня утром Собянин сообщил об уничтожении сначала двух, а затем еще трех БПЛА, летевших в сторону столицы.

Ранее стало известно, что сегодня были задержаны более 160 рейсов в трёх аэропортах Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

