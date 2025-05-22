Силы ПВО отразили атаку ещё трёх БПЛА, летевших на Москву
22 мая 202514:25
Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Сегодня утром Собянин сообщил об уничтожении сначала двух, а затем еще трех БПЛА, летевших в сторону столицы.
Ранее стало известно, что сегодня были задержаны более 160 рейсов в трёх аэропортах Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru