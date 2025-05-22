СМИ: Внутри монумента «Родина-мать зовёт!» погиб ректор московского вуза
Мужчина, чьё тело было найдено в Волгограде внутри монумента «Родина-мать зовёт!», был ректором одного из вузов Москвы. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.
Факт обнаружения тела внутри скульптуры подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера», - отметили в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве нашли мёртвым актёра Александра Милокостого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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