СМИ: Внутри монумента «Родина-мать зовёт!» погиб ректор московского вуза

Мужчина, чьё тело было найдено в Волгограде внутри монумента «Родина-мать зовёт!», был ректором одного из вузов Москвы. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.

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Факт обнаружения тела внутри скульптуры подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

«По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера», - отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве нашли мёртвым актёра Александра Милокостого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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