Песков не стал комментировать предложения об изменениях в Конституции РФ
22 мая 202514:28
Предложения о внесении изменений в Конституцию РФ прокомментировать пока трудно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами он указал, что для это необходимо «понимать конкретно, о чём идет речь».
«Такого понимания пока нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой допустил внесение изменений в Конституцию, ометив, что после начала специальной военной операции в стране «очень многое изменилось», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru