Песков не стал комментировать предложения об изменениях в Конституции РФ

В ходе общения с журналистами он указал, что для это необходимо «понимать конкретно, о чём идет речь».

«Такого понимания пока нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой допустил внесение изменений в Конституцию, ометив, что после начала специальной военной операции в стране «очень многое изменилось», сообщает RT.

