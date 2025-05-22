Песков не стал комментировать предложения об изменениях в Конституции РФ

Предложения о внесении изменений в Конституцию РФ прокомментировать пока трудно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В ходе общения с журналистами он указал, что для это необходимо «понимать конкретно, о чём идет речь».

«Такого понимания пока нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой допустил внесение изменений в Конституцию, ометив, что после начала специальной военной операции в стране «очень многое изменилось», сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Петр ТолстойПолитикаКремльКонституция РФДмитрий Песков

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