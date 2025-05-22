Столичные спасатели около часа доставали собаку из бобровой норы

По прибытии спасатели обнаружили глубокую бобровую нору, в которую и угодил пес.



«Жилище бобра оказалось по-настоящему царским, со множеством ходов и лабиринтов, что, конечно, усложнило задачу по спасению собаки», - уточнили в ведомстве.

Операция по спасению собаки длилась около часа. Спасатели рассказали, что в ходе спасательной операции никто не пострадал, однако сильно расстроился один бобер, который «наблюдал за действиями спасателей из воды и выказывал им свое немое негодование».

Ранее раненого и истощенного дельфина спасли у берегов Балаклавы в Крыму, напоминает RT.

