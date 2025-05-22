Столичные спасатели около часа доставали собаку из бобровой норы
Женщина обратилась в службу спасения после того, как ее собака провалилась под землю во время прогулки, рассказали в столичном департаменте ГОЧС.
По прибытии спасатели обнаружили глубокую бобровую нору, в которую и угодил пес.
«Жилище бобра оказалось по-настоящему царским, со множеством ходов и лабиринтов, что, конечно, усложнило задачу по спасению собаки», - уточнили в ведомстве.
Операция по спасению собаки длилась около часа. Спасатели рассказали, что в ходе спасательной операции никто не пострадал, однако сильно расстроился один бобер, который «наблюдал за действиями спасателей из воды и выказывал им свое немое негодование».
Ранее раненого и истощенного дельфина спасли у берегов Балаклавы в Крыму, напоминает RT.
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