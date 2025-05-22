Путин наградил Лаврова орденом Святого Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил главе МИД России Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщил Кремль.

Награждение состоялось в четверг на торжественной церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

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В марте глава РФ подписал указ о награждении Лаврова орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, многолетнюю плодотворную государственную деятельность и большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса страны.

Ранее Путин вручил гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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