Трубач Эйленкриг захотел выступить вместе с Гергиевым и Бастой
10 сентября 202514:29
Ярослав Харитонов
Вадим Эйленкриг рассказал в пресс-центре НСН, с кем бы он хотел сыграть на одной сцене.
Российский трубач, обладатель премии «Музыкант года» по версии Радио Jazz 89.1, Вадим Эйленкриг заявил в пресс-центре НСН, что ему очень нравится играть с академическими музыкантами, но он не против выступить вместе и с поп-исполнителями.
«Я очень люблю академических музыкантов. Мне безумно интересно сыграть с ними. Они образованные, интеллектуальные и духовные люди. Если выбирать с кем, то, если бы мне предложил маэстро Валерий Гергиев вместе выйти на сцену, то я был бы счастлив. Если говорить про поп-исполнителей, то мы могли бы выступить с Васей Бастой. Хотя здесь все равно была бы история, что все запомнили бы его, а на наш концерт не пришли бы потом», — указал артист.
Вадим Эйленкриг и его творческое объединение Eilenkrig Crew выступят с концертом на сцене Московской консерватории, напоминает НСН.
