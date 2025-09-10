Песков: ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях

Руководство Евросоюза и НАТО постоянно обвиняют Россию в провокациях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Польше близ границы Белоруссии обнаружили сбитый БПЛА

Комментируя заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинившего Москву в том, что воздушное пространство республики было якобы нарушено российскими дронами, он указал, что каких-либо доказательств этого предоставлено не было.

«Россию ежедневно обвиняют в провокациях... даже не пытаясь представить какую-то аргументацию», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что проникновение беспилотников в Польшу является намеренным и самым серьёзным нарушением воздушного пространства Европы с начала конфликта на Украине, сообщает «Свободная пресса».

