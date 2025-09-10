Песков: Ситуация в Непале вышла из-под контроля
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва желает Катманду «скорейшего возвращения в конституционное русло восстановления порядка», а также обеспечения безопасности граждан.
«И, конечно же, всех туристов - для нас, в первую очередь, российских... которые находятся и могут находиться в Непале», - заключил представитель Кремля.
Ранее пресс-атташе диппредставительства РФ в Непале Александр Ивашев заявил, что в посольство обратились порядка 80 россиян, их жизни ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
