Пострадавший в драке со Смоловым заявил об отсутствии претензий к футболисту
10 сентября 202514:43
Пострадавший в драке с экс-нападающим сборной России Фёдором Смоловым предприниматель Андрей Попелуха заявил, что не не знает об уголовном деле против футболиста.
В беседе со Sport24 он указал, что заявление в полицию не подавал.
«Вообще не в курсе, что завели уголовное дело... претензий к Смолову у меня нет», — заключил Попелуха.
Ранее Смолов извинился за драку в кафе «Кофемания» и указал, что «распускать руки в цивилизованном обществе нельзя», сообщает «Свободная пресса».
