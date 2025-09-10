Пострадавший в драке со Смоловым заявил об отсутствии претензий к футболисту

Пострадавший в драке с экс-нападающим сборной России Фёдором Смоловым предприниматель Андрей Попелуха заявил, что не не знает об уголовном деле против футболиста.

Смолову избрали меру пресечения по делу о драке

В беседе со Sport24 он указал, что заявление в полицию не подавал.

«Вообще не в курсе, что завели уголовное дело... претензий к Смолову у меня нет», — заключил Попелуха.

Ранее Смолов извинился за драку в кафе «Кофемания» и указал, что «распускать руки в цивилизованном обществе нельзя», сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
