Джазмен Эйленкриг раскрыл секрет своей мотивации

Музыкант должен вкладывать душу в свои произведения, иначе в джазе не получится, заявил в пресс-центре НСН Вадим Эйленкриг.

Музыка может служить различным целям, но в джазе важно любить то, что ты делаешь, в первую очередь, а только потом думать о деньгах, рассказал российский трубач, обладатель премии «Музыкант года» по версии Радио Jazz 89.1, Вадим Эйленкриг в пресс-центре НСН.

«Музыка служит разным целям: она бывает для развлечений, печали, погружения в себя, для торговых центров и глубоких мыслей. Музыкант — это то, что у него внутри. У нас ты не можешь просто сыграть ноты и не вложить душу. Мотивация — это только любовь к тому, что ты делаешь, необходимость быть в этом. Если ты хочешь только приобрести аудиторию и заработать денег, то это не наш жанр», — указал он.

Пианист и композитор, лауреат молодежной премии «Триумф» Дмитрий Илугдин добавил в пресс-центре НСН, что успех зависит только от намерений человека.

«Когда есть искренняя, честная мотивация, то следующие ступени в виде хороших гонораров и полных залов приходят сами. Это побочный эффект, как следствие уже», — подчеркнул он.

