Музыка может служить различным целям, но в джазе важно любить то, что ты делаешь, в первую очередь, а только потом думать о деньгах, рассказал российский трубач, обладатель премии «Музыкант года» по версии Радио Jazz 89.1, Вадим Эйленкриг в пресс-центре НСН.