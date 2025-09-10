«К нам и раньше уже приезжали работы северокорейских художников. Я была на этой выставке. В этот раз привезли 123 работы. Там не только живопись, но и мозаика, керамика, вышивка. Представлены все основные хедлайнеры северокорейского искусства. Приходишь на эту выставку и сразу получаешь полное представление об искусстве КНДР. Ольга Любимова рассказала и о дальнейших планах. Так, в январе, в Кремлевском дворце будет выступление северокорейских артистов. Буквально в июле к нам приезжали артисты цирка КНДР для участия в нашем международном цирковом фестивале «Идол», где они взяли первый приз «Золотой идол». Так что это такой штамп про закрытую Северную Корею. Конечно, нельзя сказать, что эта страна много участвует в каких-то международных процессах, но в тех, которые ей нужны, она участвует. Попасть в КНДР и раньше, и сейчас возможно, а с 2024 года у российских граждан вообще есть исключительная возможность посещать КНДР. Для них создают особые условия и очень хорошо принимают», - рассказала она.

При этом Осетрова отметила, что сейчас КНДР вошла в новую эру и уже сделала большие шаги для сотрудничества с Россией. Однако, по ее словам, перспектив для более широкого сотрудничества с другими странами пока нет.