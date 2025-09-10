Концерты, цирк и выставки: КНДР вошла в «новую эру» сотрудничества с РФ

В этот раз КНДР привезла в Россию 123 художественные работы северокорейских мастеров, а КНДР привозила в РФ своих цирковых артистов и кино, заявила НСН Мария Осетрова.

У Северной Кореи действительно началась новая эра: страна активно взаимодействует с Россией в культурной плоскости, однако далеко не всем странам она сейчас готова открыться. Об этом НСН рассказала научный сотрудник Центра корейских исследований, Института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова.

КНДР впервые вывезла произведения отечественных художников за границу. В Москве торжественно открылась экспозиция «Художественная выставка КНДР. Страна великого народа» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Первыми ее посетили секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, а также министры культуры России и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю. Осетрова рассказала, что это не первая выставка КНДР в России.

«К нам и раньше уже приезжали работы северокорейских художников. Я была на этой выставке. В этот раз привезли 123 работы. Там не только живопись, но и мозаика, керамика, вышивка. Представлены все основные хедлайнеры северокорейского искусства. Приходишь на эту выставку и сразу получаешь полное представление об искусстве КНДР. Ольга Любимова рассказала и о дальнейших планах. Так, в январе, в Кремлевском дворце будет выступление северокорейских артистов. Буквально в июле к нам приезжали артисты цирка КНДР для участия в нашем международном цирковом фестивале «Идол», где они взяли первый приз «Золотой идол». Так что это такой штамп про закрытую Северную Корею. Конечно, нельзя сказать, что эта страна много участвует в каких-то международных процессах, но в тех, которые ей нужны, она участвует. Попасть в КНДР и раньше, и сейчас возможно, а с 2024 года у российских граждан вообще есть исключительная возможность посещать КНДР. Для них создают особые условия и очень хорошо принимают», - рассказала она.

При этом Осетрова отметила, что сейчас КНДР вошла в новую эру и уже сделала большие шаги для сотрудничества с Россией. Однако, по ее словам, перспектив для более широкого сотрудничества с другими странами пока нет.

«Что касается мирового расширения, то я пока не вижу для этого предпосылок. Я думаю, что КНДР и так уже сделали большой шаг. В мае этого года, во время празднования 80-летия Победы, КНДР принимала участие в одном из кинофестивалей в России, привозила свое кино. Сейчас, мне кажется, действительно открывается какая-то новая эра. Они снова сближаются с Китаем и, наверное, в каких-то культурных инициативах это тоже выразится. У них есть традиционные связи с другими социалистическими государствами. Поэтому, я думаю, что в первую очередь сотрудничество будет идти по этим линиям. Для того, чтобы что-то отправилось в США и Японию, должны быть какие-то серьезные политические изменения. Пока там все-таки идет противостояние», - подытожила она.

Ранее Северную Корею посещал заслуженный певец России «Шаман» (Ярослав Дронов). Его приезд состоялся в составе российской делегации по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


