Минцифры расширит список доступных во время ограничений интернет-сервисов

Список интернет-сервисов, доступных во время ограничений, будет расширяться в несколько этапов. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Операторам связи запретили корректировать список доступных онлайн-сервисов

В ведомстве указали, что в ближайшее время в перечень включат сайты всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ, в том числе Госдумы, Генпрокуратуры и МЧС.

«Список цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», - добавили в министерстве.

Ранее в Минцифры отметили, что в перечень доступных интернет-сервисов планируется включить банки и аптеки, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
