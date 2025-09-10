Минцифры расширит список доступных во время ограничений интернет-сервисов
10 сентября 202513:55
Список интернет-сервисов, доступных во время ограничений, будет расширяться в несколько этапов. Об этом заявили в Минцифры РФ.
В ведомстве указали, что в ближайшее время в перечень включат сайты всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ, в том числе Госдумы, Генпрокуратуры и МЧС.
«Список цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», - добавили в министерстве.
Ранее в Минцифры отметили, что в перечень доступных интернет-сервисов планируется включить банки и аптеки, сообщает RT.
