Как заявила изданию «Фильм Про» исполнительный продюсер Анна Рыжикова («Чебурашка», «Два холма»), при создании первого фильма нужно быть готовым к экономии. Однако, если работники творческих департаментов могут согласится на работу ради портфолио, то технических специалистов привлечет лишь зарплата. Никулина допустила, что есть и другие сотрудники, на которых экономить не стоит.

«На мой взгляд, при создании кино нельзя экономить на действительно компетентных технических специалистах и на главных специалистах в каждом из департаментов. Это, к примеру, художники по гриму, по костюму, художники-постановщики. Также отмечу, что абсолютно нормальная практика, когда на проекте работают осветители из одной компании, а звукорежиссеры из другой. Подобное не вредит процессу», - рассказала она.

Как показало совместное исследование межрегионального профсоюза кинематографистов и Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ (СПб), средняя зарплата киноработников сегодня составляет 212,5 тысячи рублей. Рабочий день в договоре сотрудника фиксируется как 12-часовой (69%), но по факту у большинства опрошенных длится дольше, передает «Радиоточка НСН».

