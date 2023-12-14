Над Калужской и Московской областями уничтожили и перехватили девять дронов

Девять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над Калужской и Московской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Собянин: ПВО сбила еще один беспилотник в Наро-Фоминске

По данным военного ведомства, ночью 14 декабря была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку дронами по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять ... аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА сбили на территории Сухиничского района региона, никто не пострадал, напоминает телеканал «360». В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух дронах, сбитых в Наро-Фоминском городском округе, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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