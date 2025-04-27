Полиция Ванкувера: 11 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу

Полиция канадского города Ванкувер сообщила, что число погибших при наезде внедорожника на участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу достигло 11 человек. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Ванкувера Стив Раи во время пресс-конференции.

Полиция Ванкувера: 9 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу

«На данный момент подтверждены смерти 11 человек», - сказал Раи.

По словам заместителя руководителя полиции, мотивы злоумышленника остаются неясными.

Ранее полиция Ванкувера сообщила, что инцидент с наездом автомобиля на толпу во время фестиваля не рассматривается в качестве террористического акта.

Накануне в Ванкувере внедорожник въехал в толпу во время уличного фестиваля в честь дня Лапу-Лапу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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