Полиция Ванкувера: 11 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу
Полиция канадского города Ванкувер сообщила, что число погибших при наезде внедорожника на участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу достигло 11 человек. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Ванкувера Стив Раи во время пресс-конференции.
«На данный момент подтверждены смерти 11 человек», - сказал Раи.
По словам заместителя руководителя полиции, мотивы злоумышленника остаются неясными.
Ранее полиция Ванкувера сообщила, что инцидент с наездом автомобиля на толпу во время фестиваля не рассматривается в качестве террористического акта.
Накануне в Ванкувере внедорожник въехал в толпу во время уличного фестиваля в честь дня Лапу-Лапу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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