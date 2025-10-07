Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования

Работающие в университетах США учёные были награждены «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

«Лауреаты... провели эксперименты с электрической цепью, в которой продемонстрировали квантово-механическое туннелирование и квантовые уровни энергии в системе, достаточно большой, чтобы уместиться в руке», - говорится в сообщении.

Ранее учёные Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию 2025 года по медицине «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

