Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования

Нобелевскую премию 2025 года по физике получили учёные из Великобритании, Франции и США Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Об этом со ссылкой на Нобелевский комитет пишет RT.

Работающие в университетах США учёные были награждены «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

«Лауреаты... провели эксперименты с электрической цепью, в которой продемонстрировали квантово-механическое туннелирование и квантовые уровни энергии в системе, достаточно большой, чтобы уместиться в руке», - говорится в сообщении.

Ранее учёные Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию 2025 года по медицине «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Нобелевский комитет
