Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали 184 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«С 23:00 до 07:00... перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – указывает ведомство.
Военные сбили 62 БПЛА в Курской области, 31 – в Белгородской, 30 – в Нижегородской, 18 – в Воронежской, 13 – над водами Черного моря. Кроме того, шесть дронов уничтожили над Липецкой областью, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, по три – над Ростовской и Рязанской областями. Еще по два беспилотника сбили в Брянской и Орловской областях, Крыму, Московском регионе (в том числе один летевший на Москву), один – в Вологодской области.
Ранее в Тюмени над Антипинским нефтеперерабатывающим заводом обнаружили и обезвредили три БПЛА, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока
- Инфраструктуры нет, есть вопрос: Трампа заинтересовало, для чего Украине ракеты Tomahawk
- В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения
- Арестовича объявили в международный розыск
- Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника
- В Минкультуры выступили за включение отечественных песен на соревнованиях
- Предложено закрепить ежегодную индексацию зарплат в РФ
- Стало известно, как назовут предстоящее поколение людей
- Фон дер Ляйен призвала выслушать речь Путина на «Валдае»
- Банки в РФ нарушают закон о запрете спам-звонков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru