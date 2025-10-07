Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали 184 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«С 23:00 до 07:00... перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – указывает ведомство.

Военные сбили 62 БПЛА в Курской области, 31 – в Белгородской, 30 – в Нижегородской, 18 – в Воронежской, 13 – над водами Черного моря. Кроме того, шесть дронов уничтожили над Липецкой областью, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, по три – над Ростовской и Рязанской областями. Еще по два беспилотника сбили в Брянской и Орловской областях, Крыму, Московском регионе (в том числе один летевший на Москву), один – в Вологодской области.

Ранее в Тюмени над Антипинским нефтеперерабатывающим заводом обнаружили и обезвредили три БПЛА, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

