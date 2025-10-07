Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
Зампредседателю партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) смягчили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Псковского регионеального отделения политической организации.
Летом 2025 года политика отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ, напоминает RT.
Отмечается, что соглано новому решению Псковского городского суда, Шлосбергу был назначен запрет определённых действий.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заградительный момент: Первоначальный взнос по ипотеке достиг 40%
- «Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
- В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
- «Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
- Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
- Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
- Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
- Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования
- Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации
- «По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru