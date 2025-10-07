Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста

Зампредседателю партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) смягчили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Псковского регионеального отделения политической организации.

Летом 2025 года политика отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ, напоминает RT.

Отмечается, что соглано новому решению Псковского городского суда, Шлосбергу был назначен запрет определённых действий.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
