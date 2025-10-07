Кошкин считает, что Трамп таким образом может провоцировать демократов, чья публичная реакция в любом случае сыграет в его пользу.

«Возможно, это провоцирование тех же демократов на морализаторство. Чем больше демократы будут морализировать, тем больше очков приобретет Дональд Трамп. Например, среди молодежной аудитории, или среди тех американцев, которые понимают такого рода юмор и даже приветствуют. Но проблема в том, что такое потакание на запросы публики напрочь меняет представление о политической власти в США сегодня», - подытожил он.

В свою очередь российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в беседе с НСН подчеркнул престижность этого события и вклад самого Трампа в развитие UFC.

«Трамп очень много сделал своим присутствием для развития и популяризации этого вида спорта и UFC в частности, так как он посещал эти турниры. Турнир в Белом доме - такого не делал еще никто. Для спорта это очень круто. Я думаю, каждый будет хотеть попасть туда. Уже очень много вызвалось тех, кто хочет там подраться. Если кто-то из наших попадет, то это будет очень хорошо для него», - отметил он.

При этом Шлеменко не исключил и появление российских борцов в Белом Доме, несмотря на двойственное отношение к атлетам из РФ.

«У нас сколько чемпионов из России! Они же как-то ими стали. Тут все индивидуально. К кому-то хорошо относятся, к кому-то плохо», - подытожил он.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на получение Нобелевской премии лидером США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

