Римская насмешка: Кого Трамп хочет разозлить боем UFC в Белом доме
Павел Кошкин заявил НСН, что Трамп хочет высмеять свои оппонентов, устраивая бой UFC в Белом доме, однако портит репутацию власти, а вот Александр Шлеменко восхитился его поступком, который еще не делал никто.
Поединок UFC в Белом доме может быть потаканием публике, которая требует «хлеба и зрелищ», или желанием Трампа заставить демократов читать ему нотации, что сыграет в его пользу. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Дональд Трамп объявил, что UFC проведет бой прямо на территории Белого дома в его юбилей 14 июня 2026 года. В этот день американскому президенту исполнится 80 лет. Ранее ожидалось, что турнир UFC пройдет в начале июля и будет посвящен Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Кошкин напомнил, что Трамп любит эпатаж.
«Это мне напоминает битвы гладиаторов времен Колизея на потребу публике. То есть это что-то очень экстравагантное, из ряда вон выходящее. То, что делает Трамп, мягко говоря, выбивается из контекста политической традиции США. Сам по себе город Вашингтон и тем более Белый дом были изначально задуманы как места принятия политических решений без «впадания» в авантюризм. Вашингтон сам по себе строгий город, а Трамп пытается из него сделать какое-то место развлечения, шика и помпезности. Видимо, для того, чтобы привлечь внимание и посмеяться над оппонентами, потому что знает, что демократы это воспримут в штыки. Трамп известен своей любовью к подобного рода зрелищным спортивным мероприятиям», - отметил он.
Кошкин считает, что Трамп таким образом может провоцировать демократов, чья публичная реакция в любом случае сыграет в его пользу.
«Возможно, это провоцирование тех же демократов на морализаторство. Чем больше демократы будут морализировать, тем больше очков приобретет Дональд Трамп. Например, среди молодежной аудитории, или среди тех американцев, которые понимают такого рода юмор и даже приветствуют. Но проблема в том, что такое потакание на запросы публики напрочь меняет представление о политической власти в США сегодня», - подытожил он.
В свою очередь российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в беседе с НСН подчеркнул престижность этого события и вклад самого Трампа в развитие UFC.
«Трамп очень много сделал своим присутствием для развития и популяризации этого вида спорта и UFC в частности, так как он посещал эти турниры. Турнир в Белом доме - такого не делал еще никто. Для спорта это очень круто. Я думаю, каждый будет хотеть попасть туда. Уже очень много вызвалось тех, кто хочет там подраться. Если кто-то из наших попадет, то это будет очень хорошо для него», - отметил он.
При этом Шлеменко не исключил и появление российских борцов в Белом Доме, несмотря на двойственное отношение к атлетам из РФ.
«У нас сколько чемпионов из России! Они же как-то ими стали. Тут все индивидуально. К кому-то хорошо относятся, к кому-то плохо», - подытожил он.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на получение Нобелевской премии лидером США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
