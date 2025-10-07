МИД: Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане

Россия не намерена размещать свои базы и военнослужащих на территории Афганистана. Об этом рассказал журналистам спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.

Дипломат напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил позицию Москвы насчет размещения военных баз третьих стран в Афганистане и сопредельных государствах. Глава МИД называл это категорически неприемлемым для РФ, пишет RT.

«И у самой России таких планов и намерений нет и не было», - указал Кабулов.

Ранее Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Афганистана Амиром Хан Муттаки, на которой обсуждались в том числе перспективы развития отношений двух стран.

