Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
23 марта 202406:37
Очередной украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Брянской областью, заявил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что БПЛА был сбит над Почепским районом области. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.
«Оперативные службы работают на месте», — указал Богомаз.
Ранее Губернатор сообщил об уничтожении украинского дрона над Выгоничским районом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru