Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Очередной украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Брянской областью, заявил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Губернатор отметил, что БПЛА был сбит над Почепским районом области. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

«Оперативные службы работают на месте», — указал Богомаз.

Ранее Губернатор сообщил об уничтожении украинского дрона над Выгоничским районом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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