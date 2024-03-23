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Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» и помощи пострадавшим

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Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Ранее Губернатор сообщил об уничтожении украинского дрона над Выгоничским районом.

Губернатор отметил, что БПЛА был сбит над Почепским районом области. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Очередной украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Брянской областью, заявил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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