ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Днем ранее пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве отметили, что ночью 20 марта военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что несколько беспилотников было ликвидировано над Энгельсом, передает «Радиоточка НСН».

