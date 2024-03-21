ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 15.00 мск.
Днем ранее пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве отметили, что ночью 20 марта военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что несколько беспилотников было ликвидировано над Энгельсом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru