ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 15.00 мск.

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Днем ранее пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве отметили, что ночью 20 марта военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что несколько беспилотников было ликвидировано над Энгельсом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияУкраинаКрым

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