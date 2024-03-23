Над Брянской областью уничтожили дрон самолетного типа

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Мурашко: После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек

Эксперт Финогенова напомнила о повышении пенсий около 3,4 млн россиян на 7,5%

Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» и помощи пострадавшим

СК: Предварительно, при теракте в «Крокусе» погибли более 60 человек

В России предложили ввести показатель ожидаемой продолжительности жизни в 60 лет

На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар

Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

Ранее в Брянской области сбили восемь беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.

«Беспилотный летательный аппарат... уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор в Telegram-канале.

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: