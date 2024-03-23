Над Брянской областью уничтожили дрон самолетного типа
23 марта 202405:51
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат... уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор в Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.
Ранее в Брянской области сбили восемь беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью уничтожили дрон самолетного типа
- Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша
- На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар
- СМИ: Американская Autodesk запретила российским клиентам использовать свой софт
- В России предложили ввести показатель ожидаемой продолжительности жизни в 60 лет
- СМИ: Житель Новосибирска выиграл в лотерею 28,8 млн рублей
- СК: Предварительно, при теракте в «Крокусе» погибли более 60 человек
- Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» и помощи пострадавшим
- Эксперт Финогенова напомнила о повышении пенсий около 3,4 млн россиян на 7,5%
- Мурашко: После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru