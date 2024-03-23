Над Брянской областью уничтожили дрон самолетного типа

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Гладков: Предприятие в Старооскольском округе атаковал дрон ВСУ

«Беспилотный летательный аппарат... уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.

Ранее в Брянской области сбили восемь беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры