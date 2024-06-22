Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника сбили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью уничтожили три дрона ВСУ

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два... аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал подстанцию «Радуга» в Энергодаре, был поврежден трансформатор.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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