Над Брянской областью уничтожили три дрона ВСУ
21 июня 202408:57
Три украинских дрона уничтожили над Брянской областью, передает Минобороны.
«Около 6:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее в министерстве заявили, что в течение ночи 21 июня над Крымом и Черным морем, Краснодарским краем и Волгоградской областью нейтрализовали более сотни украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru