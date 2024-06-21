Над Брянской областью уничтожили три дрона ВСУ

Три украинских дрона уничтожили над Брянской областью, передает Минобороны.

Над Крымом и Кубанью нейтрализовали 113 дронов ВСУ

«Около 6:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее в министерстве заявили, что в течение ночи 21 июня над Крымом и Черным морем, Краснодарским краем и Волгоградской областью нейтрализовали более сотни украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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