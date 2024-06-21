ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщили в администрации города.

Из сообщения следует, что в результате этой атаки был поврежден трансформатор. В настоящее время специалисты занимаются устранением проблемы.

Электроснабжение Энергодара восстановлено после атаки ВСУ

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что подстанция «Радуга» является второй и последней после уничтожения ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре.

Это уже вторая атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру Энергодара за последние несколько дней. 19 июня четыре украинских беспилотника уничтожили подстанцию «Луч», что привело к временному отключению электричества и водоснабжения в городе на несколько часов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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