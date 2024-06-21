ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что подстанция «Радуга» является второй и последней после уничтожения ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре.

Это уже вторая атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру Энергодара за последние несколько дней. 19 июня четыре украинских беспилотника уничтожили подстанцию «Луч», что привело к временному отключению электричества и водоснабжения в городе на несколько часов, передает «Радиоточка НСН».

