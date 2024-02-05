Над брянской областью сбили беспилотник ВСУ
5 февраля 202416:02
Украинский беспилотники сбили над территорией Брянской областью, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что по дрону ВСУ отработали российские средства ПВО.
По данным Минобороны РФ, инцидент произошел 5 февраля около 13:30.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили пять украинских беспилотников самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru