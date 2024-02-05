Над брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотники сбили над территорией Брянской областью, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Отмечается, что по дрону ВСУ отработали российские средства ПВО.

По данным Минобороны РФ, инцидент произошел 5 февраля около 13:30.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили пять украинских беспилотников самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУБрянская ОбластьБеспилотникиПВО

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