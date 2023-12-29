Над Брянской областью перехватили беспилотник ВСУ
29 декабря 202321:31
В небе над Брянской областью уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России.
Дрон перехватили 29 декабря около 18:00. Беспилотник уничтожили при помощи дежурных средств противовоздушной обороны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что дрон сбили над Унечским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в пятницу над Брянской областью сбили еще один беспилотник. Попытка атаки пресечена в 16:20, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru