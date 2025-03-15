Над Брянской областью и Черным морем сбили три дрона ВСУ
15 марта 202509:55
Три беспилотника ВСУ уничтожили над территорией России утром 15 марта. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 7.45 до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три... беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что два дрона ликвидировали в Брянской области, один - над водами Черного моря.
Минувшей ночью военные нейтрализовали 126 украинских беспилотников над шестью регионами России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru