ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ

Также поражение было нанесено цеху изготовления и местам хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда HIMARS, 147 БпЛА самолётного типа», - говорится в сводке военного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населённых пунктов Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».