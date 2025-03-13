ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ

Российские войска поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Также поражение было нанесено цеху изготовления и местам хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда HIMARS, 147 БпЛА самолётного типа», - говорится в сводке военного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населённых пунктов Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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