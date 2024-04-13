Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
13 апреля 202409:54
Украинский дрон самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Беспилотник был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее в Белгородском районе области сбили два дрона ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru