Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский дрон самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В ДНР при атаке дрона пострадали 10 сотрудников МЧС

«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Беспилотник был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Белгородском районе области сбили два дрона ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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