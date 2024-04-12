В ДНР при атаке дрона пострадали 10 сотрудников МЧС

В Донецкой республике в результате атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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Инцидент произошел в Никитовском районе Горловки. Беспилотник прилетел во время тушения огнеборцами частного дома.

Сотрудники МЧС получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Украинский беспилотник 12 апреля врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. Пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиМЧСДНР

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