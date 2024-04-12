В ДНР при атаке дрона пострадали 10 сотрудников МЧС
12 апреля 202419:31
В Донецкой республике в результате атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Инцидент произошел в Никитовском районе Горловки. Беспилотник прилетел во время тушения огнеборцами частного дома.
Сотрудники МЧС получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Украинский беспилотник 12 апреля врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. Пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
- Власти Германии призвали своих граждан покинуть Иран
- Глава Гагаузии заявила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
- Несколько человек пострадали при падении кабинки фуникулера в Анталье
- В ДНР при атаке дрона пострадали 10 сотрудников МЧС
- Приставы отложат взыскание долгов с жителей пострадавших от паводков регионов
- Роскомнадзор заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров
- Мурашко: В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»
- Иран пригрозил атаковать силы США при вмешательстве в конфликт с Израилем
- Гуцул: В Гагаузии банковские карты «Мир» планируется начать выдавать с 1 мая
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru