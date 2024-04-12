Гладков: Два украинских дрона сбили над Белгородской областью
12 апреля 202418:10
Два украинских беспилотника самолётного типа были сбиты системой ПВО в Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.
«В посёлке Дубовое осколками повреждён один автомобиль. Информация о последствиях уточняется», - заключил он.
Ранее Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «КамАЗ» в селе Кукуевка Валуйского городского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru