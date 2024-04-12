Гладков: Два украинских дрона сбили над Белгородской областью

Два украинских беспилотника самолётного типа были сбиты системой ПВО в Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

«В посёлке Дубовое осколками повреждён один автомобиль. Информация о последствиях уточняется», - заключил он.

Ранее Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «КамАЗ» в селе Кукуевка Валуйского городского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияВСУБелгородская область

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