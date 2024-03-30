Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Второй за утро украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

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«Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Украинский дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 07:30 мск в Белгородской области была предотвращена попытка атаки беспилотника ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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