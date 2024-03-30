Минобороны: Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде

В ведомстве отметили, что около 07:30 мск военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб один человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МинобороныПВОБеспилотникиБелгородская область

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