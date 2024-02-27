Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
27 февраля 202413:18
Два украинских беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, попытку атаки Киева по объектам на территории России пресекли около 12:30 мск. Два дрона противника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее над Брянской и Белгородской областями сбили три украинских БПЛА самолетного типа.
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- Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru