ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Курскую область атаковали три украинских дрона

По данным ведомства, ночью 27 февраля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — отметили в министерстве.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль на окраине села Почаево в Белгородской области, напоминает Ura.ru. Трое находившихся в машине строителей погибли, еще три человека пострадали.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Брянская ОбластьБелгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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