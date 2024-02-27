ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

По данным ведомства, ночью 27 февраля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — отметили в министерстве.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль на окраине села Почаево в Белгородской области, напоминает Ura.ru. Трое находившихся в машине строителей погибли, еще три человека пострадали.

