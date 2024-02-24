Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА в Курской, Липецкой и Тульской областях
24 февраля 202407:28
Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Липецкой и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО перехватили один дрон над Курской областью и два — над Липецкой. Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru