Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Над Брянской областью перехватили и уничтожили три украинских беспилотника

«Около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее дрон ВСУ уничтожили неподалеку от поселка Майского под Белгородом.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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