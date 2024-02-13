Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
13 февраля 202412:47
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее дрон ВСУ уничтожили неподалеку от поселка Майского под Белгородом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru