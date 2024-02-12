Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник

На территории Белгородской области сбит беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

Над Брянской областью перехватили и уничтожили три украинских беспилотника

Это произошло неподалеку от поселка Майского. Аппарат был сбит российской системой ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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