Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник
12 февраля 202401:01
На территории Белгородской области сбит беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
Это произошло неподалеку от поселка Майского. Аппарат был сбит российской системой ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru