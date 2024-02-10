Над Брянской областью перехватили и уничтожили три украинских беспилотника
Три украинских беспилотника самолетного типа перехватили и уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских БПЛА над российской территорией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дроны нейтрализовали над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, над акваторией Черного моря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru