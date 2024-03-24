Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО «Вампир»
Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье пресекли попытку атаки по объектам в Белгородской области со стороны Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, средства ПВО пресекли попытку атаки около 17:50 мск. Украинские войска использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».
«Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО «Вампир»
- Генпрокуратура не выявила нарушений в организации охраны «Крокуса»
- Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокусе»
- В Днепропетровской области установили «зубы дракона»
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 180
- СМИ: Макрон усилил свою охрану из-за боязни покушения
- Бомбардировщики США В-1В приблизились к границе РФ в Баренцевом море
- Суверенитет и политика: Путин обвинил Ельцина в потере независимости России
- Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 137
- В Ереване вооруженные люди ворвались в полицейский участок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru