Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО «Вампир»

Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье пресекли попытку атаки по объектам в Белгородской области со стороны Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

При обстреле белгородского села Муром пострадал мужчина

По информации ведомства, средства ПВО пресекли попытку атаки около 17:50 мск. Украинские войска использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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