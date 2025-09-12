Трамп: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан

По его словам, злоумышленника выдал «кто-то, кто был очень близок ему». Как пишет RT, за информацию о предполагаемом убийце ФБР предложило награду в размере 100 тысяч долларов.

Также Трамп выразил надежду, что виновного приговорят к смертной казни.

Ранее американские правоохранители обнаружили в лесу винтовку, из которой, предположительно, был убит Кирк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

