Трамп: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка «с большой долей вероятности» находится под стражей. Об этом Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка

По его словам, злоумышленника выдал «кто-то, кто был очень близок ему». Как пишет RT, за информацию о предполагаемом убийце ФБР предложило награду в размере 100 тысяч долларов.

Также Трамп выразил надежду, что виновного приговорят к смертной казни.

Ранее американские правоохранители обнаружили в лесу винтовку, из которой, предположительно, был убит Кирк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ПокушениеСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры