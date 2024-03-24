При обстреле белгородского села Муром пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате обстрела ранения получил мужчина. В момент прилета он находился в саду.

Пострадавший получил осколочные ранения головы, поясничной области и нижних конечностей. Его доставили в городскую больницу №2, рассказал Гладков.

«Также повреждена кровля хозпостройки. Оперативные службы работают на месте», - написал губернатор.

Накануне в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два человека и шесть пострадали. Силы противовоздушной обороны сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородская область

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