При обстреле белгородского села Муром пострадал мужчина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела ранения получил мужчина. В момент прилета он находился в саду.
Пострадавший получил осколочные ранения головы, поясничной области и нижних конечностей. Его доставили в городскую больницу №2, рассказал Гладков.
«Также повреждена кровля хозпостройки. Оперативные службы работают на месте», - написал губернатор.
Накануне в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два человека и шесть пострадали. Силы противовоздушной обороны сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru