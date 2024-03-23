Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО «Вампир»
23 марта 202408:59
Одиннадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны.
«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее над регионом перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.
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- Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО «Вампир»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru