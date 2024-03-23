Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО «Вампир»

Одиннадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны.

Один человек погиб при атаке БПЛА в Чернянском районе Белгородской области

«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее над регионом перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны

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