Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО «Вампир»

«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее над регионом перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

