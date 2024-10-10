Над Белгородской и Курской областями сбили пять дронов ВСУ
10 октября 202412:07
Пять украинских беспилотников уничтожили утром 10 октября над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, БПЛА сбили с 08:40 до 11:00 мск. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью, еще один — над Курской.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru