Над Белгородской и Курской областями сбили пять дронов ВСУ

Пять украинских беспилотников уничтожили утром 10 октября над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны.

ПВО сбила над территорией России 92 беспилотника ВСУ

Как отметили в ведомстве, БПЛА сбили с 08:40 до 11:00 мск. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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