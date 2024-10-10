ПВО сбила над территорией России 92 беспилотника ВСУ

Более девяноста украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.

Так, 47 дронов перехватили и уничтожили над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре – над Брянской. По два БПЛА сбили над Белгородской областью и Крымом, один беспилотник – над Воронежской областью.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над акваторией Азовского моря.

Ранее над территорией России сбили 47 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

