ПВО сбила над территорией России 92 беспилотника ВСУ
Более девяноста украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Так, 47 дронов перехватили и уничтожили над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре – над Брянской. По два БПЛА сбили над Белгородской областью и Крымом, один беспилотник – над Воронежской областью.
Кроме того, силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ над акваторией Азовского моря.
Ранее над территорией России сбили 47 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru