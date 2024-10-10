ПВО сбила беспилотник ВСУ над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны в Орловской области уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что люди в результате падения дрона не пострадали, на земле повреждений нет. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Клычков выразил благодарность войскам ПВО за надежную защиту неба Орловщины.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над российскими регионами было сбито и перехвачено 92 беспилотника ВСУ самолётного типа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru