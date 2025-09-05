Над Азовским морем сбили два дрона ВСУ

Два беспилотника ВСУ ликвидировали над Азовским морем, передает Минобороны.

Над регионами России уничтожили 92 украинских беспилотника

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 08.00 до 10.00 мск.

Минувшей ночью над Азовским морем ликвидировали один украинский беспилотник, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

