Над Азовским морем сбили два дрона ВСУ
5 сентября 202511:42
Два беспилотника ВСУ ликвидировали над Азовским морем, передает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 08.00 до 10.00 мск.
Минувшей ночью над Азовским морем ликвидировали один украинский беспилотник, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
