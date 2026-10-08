В башкирском Салавате обломки БПЛА упали в промзоне
Обломки БПЛА упали в промзоне Салавата в Башкирии. Об этом сообщил глава администрации города Марат Загидуллин.
Атака дронов на Салават была отражена утром 8 октября.
«Обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, возникло возгорание... Предприятие продолжает работать», - написал Загидуллин на платформе «Макс».
Он подчеркнул, что погибших или пострадавших после инцидента нет, пишет RT.
Ранее в Краснодаре обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Фрагменты дрона повредили здание. Из-за атаки возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
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